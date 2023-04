Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt schon wieder Neuigkeiten vom Pfaff-Gelände. In der Stadtratssitzung am Montagabend hat Oberbürgermeister Klaus Weichel überraschend angekündigt, dass der frühere Speisesaal an der Königstraße jetzt doch verkauft werden soll. Das Projekt RP-Tec ist aber angeblich nicht gestorben.

Bislang war vorgesehen, die frühere Pfaff-Kantine in das Projekt RP-Tec, ein Lieblingsvorhaben des früheren FDP-Wirtschaftsministers Volker Wissing, zu integrieren. Geplant war eine Art Gründer- und Transferzentrum mit nationaler Strahlkraft.