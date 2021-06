Der Brunnen am Alten Markt soll wieder in Betrieb genommen werden, forderte die CDU-Fraktion in der jüngsten Stadtratssitzung. Sie monierte, dass die erforderlichen Wartungsarbeiten noch nicht stattgefunden haben. Dies solle nun dringend erledigt werden. Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) erläuterte, dass die Wartungsfirma „andere Prioritäten in der Corona-Zeit“ gehabt habe. Die Wartung sei allerdings auf den Weg gebracht. Sobald sie abgeschlossen sei, würden die Wasserspiele wieder angeschaltet.