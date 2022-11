Das Kriegerdenkmal und der alte Friedhof beschäftigten den Ortsbeirat Erfenbach bei seiner Sitzung am Mittwochabend. Das Gelände samt Spielplatz ist in die Jahre gekommen und soll bald wieder eine bessere Aufenthaltsqualität für die Erfenbacher bieten.

Ein Antrag von Gabriele Wollenweber (FWG), das Kriegerdenkmal auf dem alten Friedhof in der Rotenbergerstraße reinigen zu lassen, veranlasste Udo Lackmann (SPD) zu der Forderung, erst die Vorgehensweise einer fachmännischen Reinigung und die dazugehörigen Kosten in Erfahrung zu bringen. Ortsvorsteher Paul-Peter Götz erinnerte daran, dass das Mahnmal aus Sandstein aus der Werkstatt des bekannten Kaiserslauterer Bildhauers Richard Menges stammt und 1925 zu Ehren der Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkrieges errichtet worden sei. „Eine Reinigung des Denkmals würde das Dorf aufwerten“, so Götz.

Weiter wurde die Verwaltung gebeten, Möglichkeiten zur Umnutzung des Alten Friedhofs zu prüfen und aufzuzeigen. Der Friedhof wurde noch bis zur Anlage eines neuen Friedhofs auf dem Rotenberg 1902 genutzt, informierte Götz. Auf dem Gelände seien in späteren Jahren ein Spielplatz errichtet und Bänke aufgestellt worden, die zwischenzeitlich in die Jahre gekommen seien. Um dem Areal mehr Aufenthaltsqualität zu verleihen, müsste es aufgewertet werden, so Wollenweber in einem weiteren FWG-Antrag.

Die Anfrage einer Bürgerin über die künftige Nutzung mit erweiterten Öffnungsmöglichkeiten des Wertstoffhofes in Erfenbach in Kooperation zwischen Stadt und Landkreis Kaiserslautern, veranlasste die SPD-Fraktion zu einem Antrag, in der nächsten Sitzung des Ortsbeirates von der Verwaltung über die Zukunft des Wertstoffhofes in Erfenbach informiert zu werden.