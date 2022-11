Vor 25 Jahren begann das Wirken der Altenhilfe „alt – arm – allein“, am Sonntagabend wurde in der Apostelkirche die 26. Weihnachtsspendenaktion eingeläutet. Am Rednerpult im sehr gut besuchten Gotteshaus standen neben dem Festredner, dem aus Kaiserslautern stammenden Schriftsteller Christian Baron, auch Pfarrerin Susanne Wildberger, Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel, der Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion, Christian Clemens, sowie der Erfinder von „alt – arm – allein“, Hans-Joachim Redzimski, der Amtsvorgänger von Clemens. Im vergangenen Vierteljahrhundert wurden knapp sechs Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt. Musikalisch begleitet wurde der Spendenauftakt in der Apostelkirche von den Gospelsingers aus Schopp.