Noch keine Erkenntnisse gibt es darüber, weshalb es am Freitagabend zu einem Brand im Zoar-Alten- und Pflegeheim Bürgerhospital in der Mennonitenstraße in Kaiserslautern gekommen ist. Alexandra Koch, die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei Zoar, sagte am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Wir gehen davon aus, dass wir frühestens Ende der Woche etwas zur Ursache wissen.“ Der Brand war in der dritten Etage des Bürgerhospitals ausgebrochen. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Das Zimmer, von dem der Brand ausging, brannte vollständig aus. Andere Zimmer wurden durch Brandrauch unbewohnbar. Der Bewohner des Zimmers, in dem das Feuer ausbrach, befindet sich immer noch in der Klinik. Die Zoar-Pressesprecherin unterstrich, die Einweisung sei nicht aufgrund einer Verletzung oder Rauchvergiftung geschehen, sondern vorsorglich.