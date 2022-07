Die Musik-Arbeitsgemeinschaften und der FELS-Chor des St.-Franziskus-Gymnasiums und der -Realschule (SFGR) haben in der Apostelkirche ein abwechslungsreiches Sommerkonzert aufgeführt.

Zudem wurden am Mittwochabend in diesem feierlichen Rahmen Schülerinnen geehrt, die in Wettbewerben oder Projekten besondere Erfolge erzielt haben. Das große Orchester eröffnete das Konzert mit einem musikalischen Gebet für die Ukraine und einem Stück von Mussorgski. Renaissancemusik wurde von der AG Alte Musik gespielt, bevor der FELS-Chor zwei Friedensgesänge intonierte. Temperamentvoll führte die Stomp AG rhythmische Arrangements auf. Schwung brachte das Vororchester moderne Musik auf die Bühne und kooperierte außerdem mit dem Instrumentalkreis. Etwas besinnlicher und stimmungsvoll gestaltete sich der Beitrag der Gitarren AG. Bereichert haben den Abend außerdem die sechsten Klassen mit einer Tanzeinlage, bevor der MSS-Chor mit verschiedenen Perlen der Musicalliteratur auftrat. Ausdrucksstark spielte der Blockflötenkreis zwei klassische Stücke. Mit Klassikern der Popliteratur, aufgeführt von Orientierungsstufen- und Mittelstufenchor, endete ein stimmungsvoller Abend schließlich mit viel Applaus für alle Ausführenden, berichtet Kirsten Aurich vom St.-Franziskus-Gymnasiums und -Realschule.