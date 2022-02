Die Kunst, alte Schriften zu lesen, heißt Paläographie. Da historische Urkunden, Akten und Auswandererbriefe auch in der breiten Bevölkerung zunehmend auf Interesse stoßen, bietet das Kaiserslauterer Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde drei Internet-Seminare an.

Der erste Kurs am 25. März beschäftigt sich mit Urkunden des 15. und 16. Jahrhunderts und wird von Institutsdirektorin Sabine Klapp geleitet. Ihr Kollege Christian Decker erläutert am 8. April Akten und Protokolle des 18. und 19. Jahrhunderts. Im Kurs C am 29. April nimmt Barbara Schuttpelz schließlich Auswandererbriefe des 19. Jahrhunderts unter die Lupe.

Die kostenlosen Digital-Veranstaltungen finden jeweils von 16 bis 18 Uhr via Internet statt. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, bittet das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde um Anmeldung bis 11. März unter der E-Mail-Adresse info@institut.bv-pfalz.de. Die Einwahldaten sowie weitere Informationen werden rechtzeitig vor Kursbeginn zugeschickt.