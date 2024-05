In der Diskussion um die Freilegung der Lauter hat sich jetzt der frühere Oberbürgermeister Gerhard Piontek (84) zu Wort gemeldet. In einem Brief an den SPD-Fraktionschef Patrick Schäfer schreibt er, er empfinde derzeit eine persönliche Genugtuung. „Zeigt die Diskussion doch, dass die in meiner Amtszeit von mir angestrebte Boulevardzone mit der sogenannten Hosenträgerlösung für den Verkehr eine sachgerechte Lösung gewesen wäre.“ Dahinter steht die Idee, den Individualverkehr über die Martin-Luther-Straße, die Lauterstraße und Maxstraße um das Rathaus herumzuleiten.

Grünen-Fraktionssprecher Tobias Wiesemann hatte zuletzt angeregt, entgegen dem eigentlichen Plan, den Autoverkehr aus der Burgstraße herauszuhalten.

„Noch ist nicht alles verloren“

„Noch ist nicht alles verloren. Wir haben immer noch die Chance, unsere Innenstadt so zu entwickeln, dass es das dominante bauliche Ereignis in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts sein könnte“, findet der langjährige OB, der von 1989 bis 1999 Chef im Rathaus war. In Anbetracht „dieser außerordentlich bedeutsamen Aufgabe“ empfiehlt Piontek der SPD-Fraktion im Stadtrat die Auslobung eines bundesweiten Gestaltungswettbewerbs. „Ich weiß, viele werden einwenden, das kostet Zeit und gefährdet jetzt denkbare finanzielle Zuschüsse. Wichtiger ist: Qualität geht vor Eile!“ Der Alt-OB warnt davor, die Freilegung der Lauter isoliert zu betrachten. Die Gestaltung des gesamten Rathaus- und Theaterumfeldes unter Beachtung des Umbaus der Stadtmitte müsse Teil der Gesamtplanung sein.