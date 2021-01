Die 24. RHEINPFALZ-Weihnachtsspendenaktion zugunsten unserer Altenhilfe „alt – arm – allein“ ist abgeschlossen. Die Leserinnen und Leser haben wieder ihr Bestes nach außen gekehrt: ihr Herz. Ihr Herz für ältere, bedürftige und alleinstehende Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern. Und: Sie übertrafen sich selbst und sorgten für ein Rekordergebnis. Sie spendeten sage und schreibe 391.340,41 Euro. Einen so hohen Spendenbetrag hat es seit der Spendensammlung zugunsten von „alt – arm – allein“ im Jahr 1997 bisher nicht gegeben. Das sind 58.314,78 Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt gingen 4871 Spendenzahlungen ein, 675 mehr als im Vorjahr.

Beispielloser Beweis für das Miteinander

Die Träger der Altenhilfe – die RHEINPFALZ, die Apostelkirche und die Marienkirche – sagen herzlich Danke für dieses wunderbare Zeichen der Solidarität mit älteren Menschen in Not in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. In der Corona-Krise, die viele ältere Menschen noch tiefer in die Einsamkeit gedrängt hat, erlebten wir eine bisher in dieser Größenordnung nicht dagewesene Unterstützung unserer Arbeit. Das ehrt uns. Es ist ein beispielloser Beweis für das Miteinander in unserer Gesellschaft. Und ein Segen für Menschen, die im Alter auf unsere Hilfe angewiesen sind.