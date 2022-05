Die RHEINPFALZ-Spendenaktion „alt - arm - allein“ lädt ein zu einem Benefizkonzert, das am Freitag, 10. Juni, 19 Uhr, in der Kaiserslauterer Fruchthalle stattfindet. Das Programm wird gestaltet von der Bigband der Bundeswehr unter Leitung von Michael Gilcher.

Der Erlös geht an die Altenhilfe von „alt - arm - allein“, die damit in Zusammenarbeit mit der Lauterer Stadtverwaltung ihr Debüt als Konzertveranstalterin gibt. „Wir freuen uns, einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in der Stadt leisten zu dürfen“, sagt Vereinsvorsitzender Werner Stumpf. „Den Erlös teilen wir mit geflüchteten ukrainischen Senioren.“

Die Bigband des im rheinischen Hilden (Kreis Mettmann) stationierten Ausbildungs-Musikkorps der Bundeswehr hat 25 Mitglieder und bietet erstmals einen Benefizauftritt in Kaiserslautern an. Die Konzerte zählen laut Ankündigung „zu den Höhepunkten während der musikalischen Ausbildung junger Menschen in der Bundeswehr“. Der aus Kusel stammende Oberstabs- und Lehrfeldwebel Michael Gilcher kündigt ein „Jung wie Alt ansprechendes zweistündiges Konzert“ an. Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Tourist-Info Kaiserslautern und bei allen üblichen Vorverkaufsstellen.