Unbekannte entsorgten zwischen Dienstag und Mittwoch in der Zollamtstraße auf einem Grünstreifen zwischen Gehweg und Straße in Höhe eines Einkaufsmarktes Altöl. Vermutlich haben die unbekannten Täter das Altöl zwischen Dienstag 15 Uhr und Mittwoch 10 dort verschüttet, wie die Polizei weiter mitteilt. Ein Entsorgungsfachbetrieb kümmert sich nun um die Entsorgung. Hierbei muss das kontaminierte Erdreich abgetragen werden. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Umweltgesetze leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher machen können beziehungsweise Verdächtiges in Höhe der Zollamtstraße 28 beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.