Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Erinnerungsbuch als Werk der Liebe: Der Saarpfälzer Berufsschullehrer Michael Zapp zeichnet den Lebensweg seiner Mutter Irene Keller nach, die in den ersten Nachkriegsjahren dem Ensemble des Pfalztheaters angehörte. Ergebnis ist eine reich bebilderte Reminiszenz an Operettenseligkeit in trüber Zeit.

So beginnen Märchen: Beim Theaterbesuch entdeckt ein Mädchen vom Land seine Liebe zur Bühne. Es nimmt Gesangs-, Schauspiel- und Ballettunterricht, debütiert in einer kleinen Nebenrolle,