Die 16-jährige Leah Barsties geht in die elfte Klasse des St.-Franziskus-Gymnasiums Kaiserslautern und ist seit Mitte August 2022 zum Auslandsaufenthalt in Ohio, USA. Dort feierte sie am Wochenende mit ihrer Gastfamilie klassisch amerikanische Weihnachten – mit Süßkartoffelpüree, „Stockings“ und ganz vielen Festtagslichtern.

„Wir haben Weihnachten in meiner Gastfamilie an zwei Tagen gefeiert“, erzählt die Gymnasiastin. „Den 24. Dezember, den sogenannten ,Christmas Eve’, haben wir mit den Großeltern meiner Gastfamilie in Davenport/Iowa verbracht.“ Dabei durften bereits kleinere Geschenke geöffnet werden. Doch erst am Morgen des 25. Dezembers dürfen in den USA die Geschenke ausgepackt werden, die der Weihnachtsmann über Nacht gebracht hat. Sie finden sich in den „Christmas Stockings“, das sind Strümpfe, die am Kamin aufgehängt werden. Neben Christbaum und leuchtendem Kranz an der Haustür sind die Strümpfe am Kamin das dritte „Muss“ zur amerikanischen Festtagssaison, wie Leah erzählt.

Neben US-amerikanischen Traditionen hat die Schülerin eine Kostprobe des klassisch amerikanischen Festtagsessens bekommen: „Es gab feines Schweinefleisch mit Soße, Bohneneintopf, verschiedene Salate, Süßkartoffelpüree, traditionelles Maisbrot und als Dessert verschiedene Kuchen.“ Das Weihnachtsessen ihrer beiden Omas daheim in Deutschland habe sie trotzdem vermisst.

Weihnachtsmann bringt Geschenke

Wann in Amerika der Tannenbaum geschmückt wird und ob traditionelle Spiele gespielt oder Weihnachtsfilme geschaut werden, hänge ganz von der Familie ab, sagt Leah. „Meine Gastfamilie und ich haben den Tannenbaum Anfang Dezember gemeinsam geschmückt und haben viele Weihnachtsfilme geguckt, wie beispielsweise ,Kevin allein zu Haus’.“

Den größten Unterschied bei den weihnachtlichen Traditionen sieht Leah in der Art, wie die Kinder ihre Geschenke erhalten und in der Bedeutung des Weihnachtsmanns „Santa Claus“ – quasi das amerikanische Pendant zum Sankt Nikolaus, der bei uns am 6. Dezember bedacht wird, in Amerika jedoch gar nicht. „St. Nikolaus ist ein Feiertag, der hier nicht gefeiert wird. Wir haben also zusammen unsere Schuhe vor die Tür gestellt, sodass meine Gastgeschwister die Chance hatten, eine ganz neue Erfahrung machen zu dürfen. Es macht so viel Spaß, meiner Gastfamilie auch die deutsche Kultur näherzubringen“, erzählt Leah.

Viele Lichter zum Fest

Im Weihnachtsjahr 2022 hätten die Menschen ähnliche Sorgen – in Deutschland wie in Amerika. Der Krieg zwischen Russland und Ukraine und die Inflation hätten die Corona-Pandemie abgelöst. Doch zu spüren war das am Weihnachtswochenende in den USA eher weniger, wie Leah berichtet. „Ob Energie gespart wird oder nicht, hängt auch sehr von der Familie ab. Aber ich denke, in der Weihnachtszeit wird in den USA eher das Gegenteil getan. Dadurch, dass die vielen Lichter und Dekorationen an den Häusern zu der Tradition dazugehören, ist es schwer, in der Weihnachtszeit energiesparend zu leben. Ich würde außerdem sagen, dass politischen Themen aus dem Weg gegangen wird, um Streitigkeiten und Diskussionen in der Weihnachtszeit zu verhindern.“

Die Zeit nach Weihnachten und zwischen den Jahren werde entspannt mit der Familie gestaltet. Am 31. Dezember gibt es auch bei Leahs Gastfamilie eine große Neujahrsparty. Dann werde live mitverfolgt, wie ein gläserner Ball in New York langsam heruntergelassen werde, während die Sekunden langsam runtergezählt werden. Dort werde außerdem ein Feuerwerk gezündet, das alle Menschen in den USA gleichzeitig anschauten. Deshalb werde Feuerwerk nicht privat gezündet. Das sei eher eine Tradition am vierten Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag.

Dankbar für neue Erfahrungen

Die 16-Jährige empfand es als „sehr schön, Weihnachten aus einer anderen Perspektive miterleben zu dürfen. Und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, da ich die Kultur und Mentalität hier sehr lieben gelernt habe.“ Nach fünf ereignisreichen Monaten bei ihrer Gastfamilie in Columbus/Ohio wird die Schülerin am 15. Januar des neuen Jahres zurück nach Deutschland fliegen. Die Pläne für die Sommerferien stehen bereits: „Ich möchte wieder vier Wochen in den USA zusammen mit meiner Gastfamilie und meinen Freunden verbringen. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten“, erzählt sie.