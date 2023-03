Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im November 1938 traf der 1. FC Kaiserslautern in der Meisterschaftsrunde im Bezirk Mitte Pfalz auf den VfL Landstuhl. Das Spiel in der damals zweithöchsten Spielklasse endete 5:2 für die Roten Teufel. Der Gegner von einst existiert seit Jahrzehnten nicht mehr, wird aber immer noch beim Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) als Mitgliedsverein aufgelistet. Doch der VfL Landstuhl ist längst nicht die einzige Karteileiche in der Region.

Beim ASV Höringen spielen sie engagiert Boule und Tischtennis. 2004 rollte dort der letzte Ball, 2017 wurde das Sportgelände umgewidmet. Heute befindet sich auf der Anlage eine Pferdepension.