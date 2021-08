Zum fünften Kapiteltaler Almabtrieb lädt die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) am Sonntag, 29. August, zwischen 11 und 17 Uhr ein. Die Veranstalter haben ihr Konzept der Corona-Situation angepasst.

Im Alpenraum zählt der Almabtrieb zu einer uralten Tradition. Im Spätsommer wird das Vieh ins Tal geführt, wo es in den Stallungen der Bauernhöfe überwintert. Ist der Almsommer für Mensch und Tier ohne tödliche Unfälle verlaufen, werden in vielen Bergregionen die Herden für den Abtrieb kunstvoll geschmückt und der Almabtrieb mit Musik- und Tanzveranstaltungen verbunden.

Besucher in Dirndl, Karohemd und Lederhose, Schweinshaxe und Weißwürste vom Grill, Festbier und Melodien aus der Alpenregion gehören dazu. Die ZAK hat sich auch für ihren fünften Kapiteltaler Almabtrieb am Sonntag einiges einfallen lassen, nachdem im Vorjahr nur eine abgespeckte Online-Variante möglich war.

Fassbier und Alpenmusik

So wird weder auf den eigentlich für die sogenannte „Kranzkuh“ gedachten Kopfschmuck verzichtet, noch auf zünftige bayerische Spezialitäten aus Keller und Küche. Stilecht werden die Gäste mit einem Fassbier-Anstich begrüßt. Stimmungsvolle Lieder aus dem Alpenraum versprechen die Almabtrieb-Dauerbrenner „XXL Steirer“ um Sänger Herbert Traint. Auch Kinder kommen wieder auf ihre Kosten.

Die ZAK hat ihr Konzept der aktuellen Corona-Lage angepasst. Statt eines großen Festzeltes werden 30 Pagodenzelte mit jeweils zwei Biertischgarnituren aufgebaut. Jedes Zelt bietet Platz für 16 Gäste. Zutritt zum Veranstaltungsgelände erhalten nur Geimpfte, Genesene oder Getestete (Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden). Dies gilt nicht für Kinder bis sechs Jahre. Vor Ort bestehen keine Testmöglichkeiten. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren können im Eingangsbereich mit einem eigens mitzubringenden Test unter Aufsicht eine Schnelltestung vornehmen.

Mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, steht auf dem ZAK-Gelände ein Shuttle bereit; die Parkmöglichkeiten auf dem ZAK-Gelände sind begrenzt. Für Radfahrer stehen am Eingang des Abfallwirtschaftszentrums Stellplätze zur Verfügung. Wer lieber zu Fuß kommen möchte, dem bieten sich mehrere ausgeschilderte Wanderungen an: In der App „outdooractive“ kann sich jeder die Routen auf sein Smartphone laden.

Die Besucherzahl ist begrenzt, Reservierungen sind nicht möglich. Um festzustellen, ob freie Plätze auf dem Festgelände vorhanden sind, wird am Veranstaltungstag auf der Internetseite der ZAK ein Ampelsystem freigeschaltet, das in Echtzeit die Anzahl der verfügbaren Plätze anzeigt. Die detaillierten Zutritts- und Hygieneregeln für den Almabtrieb sind ebenfalls über die Homepage abrufbar.

Inhaber der RHEINPFALZ-Card erhalten vor Ort einen kostenlosen Strohhut.