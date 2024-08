Oktoberfest-Stimmung auf der „Knaudel“: Zu ihrem mittlerweile achten Kapiteltaler Almabtrieb lädt die ZAK (Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern) für Sonntag, 25. August, 10.30 bis 17 Uhr, wieder Jung und Alt ein. Neben der bekannten Band XXL Steirer wird in diesem Jahr ein junger Musiker aus Niederbayern die Bühne rocken. Der Preis für die Maß Festbier bleibt moderat.

Im Alpenraum ist der Almabtrieb eine uralte Tradition. Im Spätsommer, wenn das Gras nicht mehr wächst und die Kälte sich auf den Hängen ausbreitet, wird das Vieh ins Tal geführt, wo es in den Stallungen der Bauernhöfe überwintert. Ist der Almsommer für Mensch und Tier ohne tödliche Unfälle verlaufen, werden in vielen Bergregionen die Herden für den Abtrieb kunstvoll geschmückt und der Almabtrieb mit Musik- und Tanzveranstaltungen verbunden.

Bei der ZAK sind es Schafe, die jedes Jahr zur gleichen Zeit den abgedichteten und rekultivierten Abschlussdamm des alten Deponieabschnitts beweiden und damit – fast unmerklich – einen ökologisch wichtigen Beitrag leisten. Für ZAK-Vorstand Jan Deubig war dies der Anstoß, vor zehn Jahren einen Almabtrieb zu organisieren.

Kleidung, Speisen und Musik nach Alpen-Vorbild

Der Plan ging auf: Am letzten Sonntag im August herrscht im Eselsbachtal eine ganz besondere Atmosphäre. Besucher kommen in Dirndl, Karohemd und Lederhose. Es gibt Schweinshaxe und Weißwürste vom Grill, eigens abgefülltes Festbier und Melodien aus der Alpenregion. Stilecht werden die Gäste der ZAK um 11 Uhr mit einem Fassbier-Anstich begrüßt. Stimmungsvolle Lieder aus dem Alpenraum versprechen die Almabtrieb-Dauerbrenner XXL Steirer um Sänger Herbert Traint – und neu in diesem Jahr auch Andreas Hastreiter. Der 29-jährige, in Viechtach geborene Künstler war bereits zu Beginn seiner Karriere Stammgast in den Fernsehshows von Stefan Mross und Andy Borg. Im Alter von neun Jahren hat er seine Leidenschaft für die steirische Harmonika entdeckt, nahm später Gesangsunterricht und trat gemeinsam mit seiner Schwester Christina als Duo auf. Mittlerweile ist er in ganz Deutschland und auch in Österreich mit seiner Steirischen unterwegs.

Shuttle-Service für Autofahrer

Beim Kapiteltaler Almabtrieb dürfen sich auch die Kinder wieder auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm freuen. Sie können sich auf der Hüpfburg vergnügen, sich schminken lassen oder den Schafen auf die Pelle rücken. Wissenswertes vermitteln wieder die Waldschule, der Nabu und das Umwelterlebniszentrum der ZAK. Die Bewirtung liegt auch in diesem Jahr in den Händen der Metzgerei Kraus aus Otterberg, das Kuchenbuffet wird von den Mehlinger Landfrauen betreut, der Getränkestand vom Sportverein Alsenborn.

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es einen Shuttle-Service, da die Parkmöglichkeiten auf dem ZAK-Gelände begrenzt sind. Für Radfahrer stehen im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums Stellplätze zur Verfügung.

Eine Maß Festbier kostet mit 8,50 Euro kaum mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: Beim Oktoberfest in München kostet die Maß in diesem Jahr zwischen 13,60 und 15,30 Euro. Und Schafe gibt’s dort auch keine.