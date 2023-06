Der Countdown zur „Langen Nacht der Kultur“ läuft. Hier noch einmal die wichtigsten Infos für einen spannenden nächtlichen Kultur-Rundgang: Über 25 städtische Spielorte haben am Samstag, 17. Juni, teilweise bis tief in die Nacht geöffnet – vom Alcatraz-Hotel über das Stadtmuseum bis hin zur Fruchthalle. Um 14.30 Uhr geht es bereits mit einem portugiesischen Flashmob im „K in Lautern“ los. Von da an geht es weiter mit einem Familienprogramm an verschiedenen Orten der Stadt – von Kreativarbeiten für Kinder in der Handwerkskammer bis zu KI-gesteuerten Selfies am Schillerplatz (ab 18 Uhr). Zur Primetime ab 20 Uhr wird dann in der gesamten Stadt, drinnen wie draußen – und auch im städtischen Busverkehr – gesungen, getanzt und gespielt. Von komödiantischen Burlesque-Shows im „Lange-Nacht-Bus“ (Abfahrt ab Stadtmitte, Martin-Luther-Straße über alle ,,Lange Nacht“-Stationen und zurück, immer im 45-Minuten-Takt bis 23.30 Uhr) über Irish Folk in der Stiftskirche bis hin zu Salsa Tanzstunden auf dem Stiftsplatz. Von Mitternacht bis 2 Uhr gibt es zum Ausklang ein Late-Night-Programm in der Fruchthalle. Die Außenveranstaltungen sind wie immer kostenlos zugänglich. Für einige Innenveranstaltungen und den Lange-Nacht-Bus müssen Bändchen erworben werden – erhältlich unter anderem an der Tourist-Information, am Pfalztheater oder beim Thalia Ticketservice. Der Eintritt beträgt 14 Euro für Erwachsene (ermäßigt 10 Euro), 12 Euro für RHEINPFALZ-Card-Besitzer und 30 Euro für ein Familienticket (nur an der Abendkasse).

Die Eintrittsarmbändchen berechtigen unter anderem zum Besuch der Fruchthalle, des SWR-Studios und des Japanischen Gartens. Alle weiteren Informationen gibt es im Programmheft zur „Langen Nacht“, das an allen Spielstätten ausliegt und online zum Download unter kaiserslautern.de.