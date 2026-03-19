Die Wohn.Bau.Trend.-Messe in Kaiserslautern bietet von Freitag, 20. März, bis Sonntag, 22. März, einen Treffpunkt für modernes Wohnen, Bauen und Sanieren in der Region. Auf dem Messeplatz präsentieren mehr als 100 regionale Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen, teilt die Mesa Veranstaltungs GmbH mit. Besuchern biete die Messe nicht nur Inspiration, sondern auch praktische Unterstützung – von Wohnideen und Einrichtungskonzepten über Sanierungsangebote bis hin zu innovativen Energielösungen. Die Veranstaltung, die vormals unter dem Namen Baumesse bekannt war, hat sich in der Region als feste Größe etabliert. Fachbetriebe aus verschiedenen Bereichen wie Handwerk, Innenausstattung, Energie und Architektur stellen zukunftsweisende Lösungen vor. Besucher können sich vor Ort beraten lassen und von Vergleichsmöglichkeiten zwischen Anbietern sowie von exklusiven Messerabatten profitieren. Zudem wird unabhängige Beratung von der ersten Idee bis zur Umsetzung angeboten. Ein Rahmenprogramm mit kostenlosen Vorträgen ergänzt das Angebot der Messe. Themen wie Schimmelpilzschäden, Fördermöglichkeiten, Hauskauf sowie Photovoltaik- und Wärmepumpenlösungen werden behandelt. Außerdem berät die Polizei Kaiserslautern zum Thema Einbruchschutz. Das vollständige Vortragsprogramm ist online auf www.wohnbautrend.de einsehbar. Dort gibt es auch kostenlose Messe-Tickets.

Auch ohne konkretes Bau- oder Sanierungsprojekt lohnt sich ein Besuch. Die Messe bietet Wohnaccessoires, Haushaltshelfer und Produkte aus dem Direktverkauf. Für das leibliche Wohl sorgen die Messe-Gastronomie im Freigelände und ein Café in Halle 4. Die Veranstaltung ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro, Parkplätze sind sonntags kostenfrei.