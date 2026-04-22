Die siebte „Bärmesenser Hexentour“ startet am 30. April um 19 Uhr. Eine Stunde später geht’s mit der Musik los: Livemusik, DJ-Mucke und diverse Aktionspunkte.

Eröffnet wird die Sause offiziell am kommenden Donnerstag um 19:30 Uhr, bei gutem Wetter auf dem Vorplatz des Café Unico. Das Unico nimmt erstmals teil. Dort wird DJ Elias auf einer mobilen Hebebühne seine Musik auflegen. Hier ist auch die Hauensteiner Großkapelle Crazy Gugge Musik am Start. In Kooperation mit den Pirmasenser Stadtwerken fahren vier Shuttle-Busse elf Haltestellen an. Dazu gehören zwei Musikbusse, die ab 21 Uhr unterwegs sein werden.

„Einer davon inklusive einem DJ, der Mitsinglieder querbeet spielt“, kündigt Jürgen Kölsch den Musiktouren Pirmasens an. Der andere Bus fährt unter dem Motto „Abba - Mamma Mia“ und ist entsprechend dekoriert. „Doch auch zu Fuß sind viele Kneipen leicht erreichbar“, sagt Kölsch. „Die Anzahl der teilnehmenden Locations ist nochmals auf mittlerweile 19 gestiegen. Zudem können wir nun sozusagen als Äquivalent zum beliebten ,magischen Dreieck’ aus Z1, Irish Pub und Eddis Kellerei auch in der City einen solchen Hotspot mit kurzen Wegen anbieten.“

Ergänzung für Bermuda-Dreieck

Das Terrain umfasst die Höfelsgasse und vis-à-vis den Exerzierplatz mit Shisha-Bar Habibi, Joshs Esscobar, Schuhstadt-Café, Dauweschlag und Café Unico. Kölsch: „Ich wünsche mir eine friedliche Veranstaltung mit ausgelassenem Feiern.“ Erstmals wird der Dr. Robert-Schelp-Platz angefahren, unweit von Joshs Esscobar, wo das beliebte Zweibrücker Akustik-Duo The Red Couch mit handgemachter Covermusik unterhält. Haltestelle 2 ist der Exerzierplatz mit dem bereits erwähnten Startschuss am Unico. Ganz in der Nähe befindet sich das neu eröffnete Wasgau-Café Schuhstadt mit dem Solo-Musiker Dirk Kühn. Eine komplett andere musikalische Welt offenbart sich in der Kultkneipe Dauweschlag beim Auftritt der Schlager-Kombo Palomas.

Weiter geht’s zum Schlossplatz, rein in Kuchems Brauhaus, wo mit dem Tandem Wonderfrollein & Wonderman eine Zeitreise in die 1950er Jahre steigt. Über die Schlosstreppen erreicht man die Tex Mex Caramba Bar, die am Eingang Limbo-Dance anbietet. Drinnen gibt’s Live-Mucke von den Jukebox Heroes (Manuel Bastian & Jan-Luca Ernst). An der Station Alter Friedhof warten zwei neue Lokalitäten auf Gäste. In der Dart-Kneipe Tripple Twenty ist DJ Hansi zugange; der geneigte Besucher kann sein Können mit den Pfeilen testen. Wer bei drei Würfen für zwei Euro einmal das Bullseye trifft, gewinnt eine Kleinigkeit. Das Geld kommt einem guten Zweck zugute.

Das ehemalige Foyer heißt jetzt Noire und wurde modern renoviert; DJ Dario will hier coole Beats auflegen. Am Volksgarten werden die Tourgänger von der bereits erwähnten Kapelle Crazy Gugge Musik begrüßt. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich das magische Pirmasenser Livemusik-Dreieck.

Pfälzisch, irisch und südamerikanisch

Auf dem Platz zwischen Walhalla-Kinozentrum und dem Z1 bewirtet besagte Kneipe mit Hot Dogs und Grillspezialitäten. Drinnen frönt das saarländische Septett The Reflexx den buntgrellen 1980er Jahren. Leicht bergab geht’s zum Irish Pub, wo die Anhänger des Country-Folk mit dem Duo Lucky Random auf ihre Kosten kommen. Dritter im magischen Bunde ist Eddis Kellerei, wo Martina Extra 3 handgemachte Pop- und Rock-Hits serviert.

Die Haltestelle Schäferstraße ist direkt vorm Bitburger mit seinem Stammschlagermusikanten Heimi Music. Weiter geht’s zum Rheinberger, wo natürlich ein Abstecher in den Bierbrunnen mit seinen neuen Betreibern Viktor Hein und Nikita Sorokin ansteht. Hier spielt das Duo Piña colada alias Nicole Friedrich und Andreas Puster.

Hexenfeuer und Aftershow bis in den Morgen

Der „Pfälzer Owend“ in der Teichstraße 8 wird vom Pirmasenser Bundestagsabgeordneten Florian Bilic für einen guten Zweck veranstaltet. Im Innenhof des Gebäudes spielt der einheimische Musiker Harald André, der komplette Erlös geht ans Tierheim. Am Hauptbahnhof begrüßt die extrovertierte La-Bodeguita-Chefin Rita Figueredo ihre Gäste mit Funk, Soul Rock & Pop der Bixi Chicks sowie leckeren Tapas. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Gastronomin später selbst zum Mikrofon greift.

Im Foyer des Framas-Stadions wird das Gersbacher Team #wiegeilwerdzn erneut eine große Party mit Musik aus der Konserve feiern. Am Banana Building residiert das Next Level, wo DJ Booze für heiße Musik sorgt. Endstation ist schließlich die Eventlocation Matrix. Ab 22 Uhr wird auf dem dortigen Parkplatz ein sehr großes Hexenfeuer angezündet. Zur beliebten Aftershowparty heizt DJ Elias den Tourgängern bis in die Morgenstunden ein.

Info



Einlassbänder in den beteiligten Kneipen im Vorverkauf sowie an der Abendkasse, zudem bei der Geschäftsstelle des FK Pirmasens. Online-Tickets auf der Seite pfalzshow.de.

Inklusion: Der Veranstalter freut sich, wenn beeinträchtigte Menschen das Event besuchen. Organisationen können sich unter Telefon 0171/1217899 oder E-Mail info@musiktourenps.de melden.

Vereins-, Firmen- und Gruppentickets mit Rabatt sind ab zehn Personen ist ein Gruppenrabatt möglich (WhatsApp an 0171 1217899 oder E-Mail an info@musiktourenps.de). Selfies fürs geplante Aftershow-Video können an die erwähnte Telefonnummer gesandt werden.

