Unter dem Motto: „Werde Bienen-Retter für 50 Cent“ hat die CDU Weilerbach eine Aktion zum Insektenschutz mit einem Bienenfutterautomaten gestartet.

Bereits im Februar dieses Jahres hatten die Weilerbacher Christdemokraten einen alten Kaugummiautomaten bei einem Naturschützer aus Nordrhein-Westfalen bestellt, der die Automaten in seiner Freizeit umbaut und sorgfältig restauriert. „Nun endlich ist dieser geliefert und am Gebäude des Fachmarktzentrums in der Europastraße in Weilerbach montiert worden“, teilt die CDU mit. Zum Selbstkostenpreis von 50 Cent könne sich dort jeder mit Kapseln mit jeweils zwei unterschiedlichen Blumensamenmischungen ziehen, die speziell auf Bienen abgestimmt seien.

Leere Kapseln können zurückgegeben werden

Die leeren Kapseln könnten in einer unmittelbar daneben aufgehängten Rückgabebox wieder eingeworfen werden. Diese würden dann neu befüllt und im Automaten wiederverwendet. „Wir möchten mit diesem Bienenfutterautomaten das Bewusstsein der Bevölkerung gegen das Insektensterben und für die Artenvielfalt stärken“, sagt CDU-Vorsitzender Alexander Huhn. Er hoffe, dass möglichst viele Kapseln gezogen werden und dass nicht nur die Bürger Weilerbachs diese Aktion unterstützten.