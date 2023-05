„Hoffentlich klappt es mit dem Wetter am Pfingstwochenende!“ Michael Blauth, der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Event Team, zeichnet zum fünften Mal verantwortlich für die Organisation des Weinfestes „Wein im Park“ im Volkspark.

„Wir schauen natürlich, dass wir für jeden was im Angebot haben“, erläutert Blauth mit Blick aufs musikalische Programm. Wenn am Freitag, 26. Mai, ab 17 Uhr Sänger Pino Serio mit „Just Music“ in die Konzertmuschel steigt, eröffnet er mit der „Notte Italiano“ den musikalischen Bogen. Am Samstagabend lädt die Band „Soul Kollektiv“ mit Sänger Christian Stockert zum Tanzen ein. „Hoselatz“ unterhält am Sonntag ab 11 Uhr mit zünftigen Weisen und gestaltet auch den Montagsfrühschoppen. Der Sonntagabend gehört DJ Didi, dessen DJ-Bus in diesem Jahr nicht auf der Bühne parkt, der aber mit House-Beats sein Publikum unterhalten wird.

Wein und Gin im Angebot

Dazu gibt es eine Palette an Weinen: „Zellers Weinlounge wird mit Weinen und Secco-Cocktails aus dem Zellertal dabei sein. Außerdem begrüßen wir die Weingüter Baum-Storzum aus Obrigheim und Sonnenberg aus Neuleiningen. Für Gin-Fans wird die Gin-Gin-Bar öffnen.“

Blauth übt auch Kritik: „Wir mieten die Anlage im Volkspark, aber die sanitären Anlagen bleiben geschlossen“, habe ihm die Stadt mitgeteilt. „Klar hätten wir auch unabhängig davon einen Toilettenwagen mitgebracht, einfach weil die Anlagen vor Ort für die Menge an Besuchern, die wir erwarten, nicht ausreichen.“ Dennoch hätte er sich gewünscht, dass zusätzlich auch der Sanitärbereich unter der Konzertmuschel rechtzeitig in Schuss gebracht und zur Verfügung gestellt würde. „Genau wie das Thema Mülleimer! Da wird gemeckert, dass die Wiese zugemüllt wird, aber es stehen gar nicht genug Müllbehälter zur Verfügung.“ Auch hier wird Event Team mit eigenem Material aushelfen, aber Blauth sieht die Stadt in der Pflicht: „Wir ziehen ein überregionales Publikum an, da sollte man doch schauen, dass man seine gute Stube in Schuss hat.“ sst