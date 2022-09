Ein Titel: „Kunst ist Natur“. Ein Ort: mitten in der Natur. Und beides zusammen: „Everything in its right place“ – alles am richtigen Platz. So lautet die sowohl kreative wie künstlerisch denkende Logik von drei passionierten Fotografen (im Bild von links) Thomas Rath, Janine Bondort und Daniel Krause-Wichmann), die sich aus dem Kunstkreis Kusel kennen.

Und tatsächlich ergeht es auch Ausstellungsbesuchern so. Allein die Anfahrt zum Unterhammer im Trippstadter Karlstal gleicht einer Einführungsrede in Sachen Natur, Naturbilder, Naturkunst. Auch wenn die Felder geerntet und der Sichtschutz für das Kitz verschwand. Auch wenn einige Motive farblos, das heißt in grautonreichen Schwarzweiß gezeigt werden. Auch wenn Mohn und Sonnenblumen gleichzeitig noch immer blühen und so manch flirrende Hitze zu verfremdende Unschärfen anregte. Alles ist am richtigen Platz.

Das Besondere ist das Quadrat

Das Besondere dieser Bilderschau jedoch ist das Quadrat. „Diese Entscheidung dauerte gerade mal ein Glas Bier lang“, lachen alle Drei noch heute. Dieses Format ist eine besondere Herausforderung, sehen unsere Augen doch eher rechteckig als seitengleich. Deswegen bringt den Bildkompositionen eine ungewöhnliche Spannung ein. Bildelemente brauchen ihren Ausgleich, Bildsprache eine bedeutsame Logik beziehungsweise Ausgleich. Und das Betrachten wird zum Genuss. Ob Landschaften, Waldwege, Wasserläufe, blühende Pflanzen oder ein vom Blätterbusch überwuchertes Rad - das Trio zeigt Können und Kennen des Mediums Fotografie.

Die Ausstellung

Zu besichtigen Mittwoch bis zum 30. Oktober im Café Unterhammer in Trippstadt Karlstal. Geöffnet Samstag 12.00 bis 18.00 und Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr. (igs)