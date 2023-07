Unbekannte haben zwischen Freitag und Samstag in der Berliner Straße die Reifen eines Hyundai Atos platt gestochen, der auf einem Parkplatz stand, teilt die Polizei mit. Zwischen Mitternacht und 8 Uhr machten sich die Rowdys an dem Auto zu schaffen, zerstachen alle vier Reifen, schlugen die Heckscheibe ein und verbeulten den Wagen ringsherum. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06371/8050 mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen.