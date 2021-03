In der Wiesenstraße haben Unbekannte einen VW Passat beschädigt. Der Halter hatte am Donnerstag sein Fahrzeug gegen 12 Uhr in der Straße abgestellt. Als er am Freitag gegen 10 Uhr mit seinem Pkw wegfahren wollte, waren alle vier Reifen platt. Vermutlich wurden sie mit einem spitzen Gegenstand plattgestochen. Ebenfalls stellte der Mann eine Delle im Fahrzeugdach fest, die vorher noch nicht dort war. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollten sich unter Telefon 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.