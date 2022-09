Unbekannte haben am Montagabend die Reifen eines Suzuki Swift plattgestochen, berichtet die Polizei. Der Wagen parkte in der Straße „Neuhof“. Zwischen 21 und 22.30 Uhr machten sich die Täter an dem Auto zu schaffen und zerstachen alle vier Reifen. Zudem war die Fahrerseite des Wagens zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.