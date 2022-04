Wer die Kreisverwaltung in der Lauterstraße und deren Abteilungen an anderen Standorten besucht, muss trotz der ab Montag, 4. April, anstehenden Lockerungen vorerst weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Wir behalten die Maskenpflicht bei“, teilt Landrat Ralf Leßmeister (CDU) mit und begründet dies mit der hohen Inzidenz in der Region und dem Schutz der Mitarbeiter. Dies habe ihn dazu bewogen, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen: „Angesichts der derzeitigen Rekordinzidenzzahlen halten wir es nicht für gerechtfertigt, ausgerechnet jetzt auf die Maske zu verzichten.“ Dies gelte nach Absprache mit den Bürgermeistern auch für die Verbandsgemeindeverwaltungen im Landkreis Kaiserslautern. Maskenpflicht gelte zudem in allen Räumen der Sparkasse Kaiserslautern. „Die gleichlautende Entscheidung haben die Vorstände am Donnerstag im Verwaltungsrat bekannt gegeben“, sagt der Landrat, der auch Vorsitzender dieses Gremiums ist.