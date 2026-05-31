Wie in den Vorjahren standen die Gäste beim Pfennigbasar am Wochenende bereits gut eine halbe Stunde vor der Eröffnung an der noch verschlossenen Tür Schlange.

Mit dem Gemeinschaftshaus der Baugenossenschaft Bahnheim hatte der Deutsch-Amerikanische-Club (DAC) Kaiserslautern für seinen beliebten Basar erneut einen guten Veranstaltungsort gefunden. Musikalisch begleitet vom Jazz-Quintett des Rittersberg Gymnasiums begrüßten im Garten mit DAC-Präsident Jochen Balzulat auch Oberbürgermeisterin Beate Kimmel als Schirmherrin des Pfennigbasars und Command Sergeant Major Randy Rivera als Vertreter des amerikanischen Partners die ersten von mehr als 80 ehrenamtlichen Helfern, die den Basar an beiden Veranstaltungstagen unterstützten.

Die Helfer hatten kräftige Vorarbeit geleistet. Liebevoll sortiert erwartete die Besucher ein umfangreiches Sortiment an Second-Hand-Artikeln. Es durfte gestöbert werden. Das Angebot war riesig, es reichte von Herren-, Damen- und Kinderbekleidung über Schuhe, Bücher und Lederwaren bis zu Spielzeug und Haushaltswaren, samt Bett- und Tischwäsche. Jedes einzelne Teil war zum Schnäppchenpreis zu erwerben. Der gesamte Erlös wird an soziale deutsch-amerikanische Projekte gespendet.

Puzzles, Spiele, Kuscheltiere

Vor der Tür hatte sich eine derart lange Schlange gebildet, dass nicht alle den ersten Einlass schafften. Wer draußen wartet musste, konnte sich mit einem Stück Kuchen, das Helferinnen anboten, die Wartezeit verkürzen. Erste Anlaufstelle für viele Besucher waren unmittelbar hinter dem Eingang die Berge von Puzzles, Spielen, Kuscheltieren und mehr. Steve und Sharie Siewert, zwei Amerikaner, die dem Club erst vor vier Monaten beigetreten sind, waren fasziniert. „Wir haben wundervolle Menschen hier getroffen“, schilderten sie. Am Porzellanstand gegenüber war Michael Geib gefragt. Hier galt es, aus einem ausgesprochen edlen Sortiment das Passende für sich zu finden. Was nicht jedem nach intensivem Stöbern gelang. „Trösten Sie sich, man findet nicht immer alles“, gab Geib jemand mit auf den Weg.

Ein kurzer Abstecher in den Garten war bei der hochsommerlichen Hitze angebracht. Hier hatte der Verein kurzfristig ein Zelt für Kochgeräte aufgebaut. „Jetzt kann ich endlich die andere Pfanne in den Müll werfen“, verkündete glücklich strahlend eine junge Frau im Vorbeigehen. Am Stand mit den frisch gebackenen Waffeln und einem üppigen Angebot an Kuchen war zu einem frühen Zeitpunkt der Käsekuchen wie üblich zur Hälfte bereits ausverkauft. Nach dem Imbiss ging es weiter.

„Eigentlich finde ich immer etwas“

Stände prallvoll mit Krawatten und Gürteln zum Preis von einem Euro, dazu Koffer für vier bis sechs Euro zogen magisch an. Dazu Schmuckstücke und bunte Tücher. Eine Kundin griff kräftig zu. „Eigentlich finde ich immer etwas“, schilderte sie beim Griff nach einer schwarzen Krawatte für 50 Cent. Vor der Bühne hatte sich inzwischen eine sehr lange Schlange gebildet. Stapel von Büchern, Romane und Thriller genauso wie Kochbücher, lagen bereit. Ein Mann entschied sich für die Bibel. „Kannst du ruhig lesen, kann ja nichts schaden“, ermutigte eine Mutter die Tochter. Ein anderer Leser entschied sich eher für das historische Mittelalter und damit für Rebecca Gables „Palast der Meere“.

Ungewohnt unauffällig war der Antiquitätenstand in diesem Jahr in einer Ecke positioniert. Wer ihn fand, war direkt gebannt. Ein Porzellanteller, auf dem eine Amsel ihre schwarzen Flügel weit ausbreite, war da ein erster echter Hingucker und mehr als nur ein bisschen interessant. Bettwäsche von weiß bis bunt forderte die Entscheidungsfähigkeit der Besucher heraus. „Fragen Sie nur, wir helfen gerne“, versicherte den Besuchern Standleiterin Cres Weber.

Am Ende des Tages konnte der DAC-Präsident erneut von einem erfolgreichen Pfennigbasar berichten. Jochen Balzulat: „Die Stimmung war gut.“ Spielzeug, Haushaltswaren, Antiquitäten, dazu Bücher und Musik waren wieder bestens gefragt. Lediglich Winterkleidung und lange Hosen seien weniger gewollt gewesen. Erkennbar war allerdings ein gewisser Wettbewerb des Basars mit anderen Veranstaltungen, die anlässlich der 750-Jahr-Feierlichkeiten in der Stadt stattfanden. Am Ende des ersten Tages seien dennoch alle Helfer und Clubmitglieder mit der Resonanz auf die Veranstaltung zufrieden gewesen, betonte der Vereinspräsident.