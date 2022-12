Die Gruppen stehen für die RHEINPFALZ-Stadtmeisterschaft im Hallenfußball. Am Montagabend wurden im Vereinsheim des diesjährigen Ausrichters VfR Kaiserslautern die Loskugeln im Pokal verrührt.

Losfee Peter Knick zog die Teilnehmer für die vier Gruppen, die am 25. und 26. Januar die Teilnehmer der Zwischenrunde ausspielen. Sie startet am Samstag, 28. Januar, in der Barbarossahalle, in der anschließend auch die Endspiele ausgetragen werden.

So spielen sie





Gruppe A: VfR Kaiserslautern, Fatihspor, SV Mölschbach, SV Wiesenthalerhof

Gruppe B: SV Morlautern, SC Siegelbach, FC Erlenbach, VfL Kaiserslautern

Gruppe C: TuS Hohenecken, FSV Kaiserslautern, SG Eintracht, TSG Kaiserslautern

Gruppe D: 1. FC Kaiserslautern II, 1. FCK Portugiesen, FC Sqiponja, TuS Erfenbach