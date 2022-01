Mehrere betrunkene Auto- und E-Scooter-Fahrer haben am Samstag die Polizei beschäftigt.

Wie sich dem Pressebericht entnehmen lässt, war da beispielsweise ein 63-Jähriger aus dem Landkreis, der am Samstagmittag mit seinem Auto auf dem Globus-Parkplatz unterwegs war. Als er an einer Parkbucht rückwärts einparken wollte, übersah er ein hinter ihm wartendes Fahrzeug. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille.

Am Samstagabend war dann ein 61-Jähriger aus dem Stadtgebiet in der Kupferstraße unterwegs, wo er zu Boden stürzte. Wie sich herausstellte, blieb er unverletzt, stand jedoch erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille.

Und bereits am frühen Samstagmorgen ist ein 37-Jähriger aus Kaiserslautern betrunken auf einem E-Scooter erwischt worden. Infolge seines auffälligen Fahrstils wurde der Mann gegen 3 Uhr in der Eisenbahnstraße von einer Streife kontrolliert. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,17 Promille.