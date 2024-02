Ein Anrufer meldete der Polizei am Dienstagnachmittag einen Randalierer in einem Restaurant in der Richard-Wagner-Straße. Wie bisher bekannt ist, sollte der 31-jährige Mitarbeiter die Gaststätte verlassen, da er alkoholisiert war. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach. Im Gegenteil: Er begab sich in den Pausenraum und verwüstete diesen. Die Polizisten trafen die Person an, kontrollierten sie und erteilten einen Platzverweis. Der 31-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung rechtfertigen.