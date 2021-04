Ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern wurde am Freitagabend am „Fackelrondell“ von einer Polizeistreife auf einem E-Scooter kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Einsatzkräfte Anzeichen für Drogen- und Alkoholkonsum fest. Bei einem Alkoholtest wurden im Anschluss bei dem Fahrer 1,15 Promille gemessen, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt, da ihm bereits in anderer Sache die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Auf ihn kommen laut Polizei außerdem Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.