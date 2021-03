Eine Schlangenlinien fahrende Verkehrsteilnehmerin wurde der Polizei Landstuhl am Samstag gegen kurz nach 9 Uhr gemeldet. Sie befahre die A62 in Richtung Landstuhl, erfuhren die Beamten. Das Fahrzeug wurde kurz darauf von einer ausgerückten Streife in der Gemarkung Ramstein-Miesenbach zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass die 25-jährige Fahrerin mit 1,49 Promille deutlich alkoholisiert war. Ihr Führerschein wurde einbehalten und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.