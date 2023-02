Der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Kaiserslautern hat in den vergangenen Tagen die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes in Verkaufsstätten für Tabakwaren und Alkohol kontrolliert. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden in zwei von acht überprüften Lebensmittelgeschäften, Kiosken und Tankstellen dem minderjährigen Testkäufer die gewünschten Waren ohne Fragen nach Alter oder Vorlage eines gültigen Ausweises verkauft. Auf die überführten Geschäftsinhaber und deren Personal kommen nun Bußgeldverfahren im drei- bis vierstelligen Eurobereich zu. Nach den Vorgaben des Jugendschutzgesetzes dürfen weder hochprozentiger Alkohol noch Tabakwaren oder andere nikotinhaltige Erzeugnisse an Minderjährige verkauft werden. Bier, Wein, weinähnliche Getränke oder Schaumwein dürfen nicht an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben werden. Ab einer Geldbuße von 200 Euro droht zusätzlich noch ein Eintrag in das Gewerbezentralregister.