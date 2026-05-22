Etwa zwölfmal am Tag hat es im vergangenen Jahr auf den Straßen der Stadt Kaiserslautern gekracht. Dabei kamen mehr als 400 Menschen zu Schaden. Wo lauern die Gefahren?

Was war 2025 los auf den Straßen der Stadt Kaiserslautern?

Die Polizei untersucht das (Unfall-)Geschehen auf den Straßen der Barbarossastadt ganz genau. 4485 Unfälle im Straßenverkehr registrierten die Beamten im abgelaufenen Jahr, 275 mehr als 2024. Bei 330 Unfällen kamen Menschen zu Schaden, insgesamt wurden 34 Personen auf den Straßen schwer verletzt, 378 leicht, ein Mensch starb. Bei der Anzahl der Verletzten gingen die Zahlen in allen Bereichen in die Höhe. In den Jahren 2022 bis 2024 war in Kaiserslautern beispielsweise niemand zu Tode gekommen und in den Jahren 2022 und 2024 auch weniger Menschen verletzt worden.

Was sagt der Experte?

Erik Hippchen ist im Führungsstab der Polizeidirektion Kaiserslautern der Experte für Verkehrsfragen und erster Ansprechpartner, wenn es um Dinge geht, die sich auf Lauterns Straßen abspielen. Er spricht von einer „relativ schlechten Unfallstatistik“, die allerdings auch den Landestrend spiegle. Bereits früh im Jahr seien einige Dinge aufgefallen, weshalb die Polizei mit Kontrollen insbesondere beim Tempo, aber auch bei der Gurtpflicht versucht habe, gegenzusteuern.

Was sind die Hauptunfallursachen?

Bei schweren Verkehrsunfällen ist die Ursache meist auf drei Faktoren zurückzuführen, sagt Hippchen: „Alkohol, Geschwindigkeit und Überholen.“ Insbesondere missglückte Überholvorgänge haben meist drastische Folgen, da beide Fahrzeuge oft mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind.

Betrachtet man die Unfallursachen insgesamt, sticht dabei eine vergleichsweise hohe Zahl, 40 Prozent, heraus. „Andere Ursachen“ ist der Wert apostrophiert. Dahinter verbergen sich laut Hippchen die typischen Parkplatz-Rempler, zwar ärgerliche, aber meist harmlose Zusammenstöße auf den Parkflächen der Einkaufsmärkte. Jeweils 19 Prozent der Unfälle passieren, weil Verkehrsteilnehmer zu wenig Abstand halten, oder aber weil Wendemanöver oder Abbiegevorgängem missglücken. Lediglich ein Prozent der Unfälle passiert, weil der Fahrzeugführer Drogen oder Alkohol konsumiert hat.

Wie sieht es bei Fahrradfahrern aus?

Die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrer und E-Biker beteiligt waren, ist von 2024 auf 2025 um gut ein Viertel angestiegen: von 81 auf 104 Verkehrsunfälle. 78 Menschen verletzten sich dabei, zehn davon schwer. Die Anzahl der Radfahrer nehme zu, Radfahren liege im Trend, sagt Hippchen, zumal die Stadt auch einiges für diese Personengruppe tue, Stichwort Fahrradstraße. Bei verletzten Rad- und E-Bike-Fahrern spiele auch das Alter eine Rolle, hat Hippchen beobachtet. „Heute steigen auch viele ältere Menschen aufs Rad. Und wenn die stürzen, dann verletzten die sich oft schwerer als junge Menschen.“

Wie ist die Entwicklung bei E-Rollern?

Bei 35 Unfällen in der Stadt waren E-Roller beteiligt, bei gut der Hälfte davon kamen Menschen zu Schaden. Die Anzahl ist seit 2021 kontinuierlich angestiegen, blieb aber im Vergleich zum vorvergangenen Jahr stabil (2024: 36). „E-Roller haben sich im Straßenverkehr etabliert“, hat Hippchen beobachtet, was in Kaiserslautern auch am urbanen Charakter liege und an der Vielzahl von Pendlern, die für „die letzte Meile“ auch mal einen E-Roller nutzten. Oftmals fielen E-Roller-Fahrer dadurch auf, dass zwei Leute den Roller benutzten, oder aber sich unter Alkohol auf den Flitzer stellten. Beides sei gefährlich und obendrein verboten. Hippchen appelliert daran, möglichst auffällige Kleidung auf dem E-Roller zu tragen – und einen Helm. „Italien hat unlängst die Helmpflicht eingeführt.“

Wo sind die Unfallschwerpunkte im Stadtgebiet?

Erik Hippchen zählt vor allem die Hauptverkehrsachsen in der Stadt auf, die Straßen, auf denen täglich Tausende Autos, Busse und Laster unterwegs sind: Mainzer Straße/Donnersbergstraße, Ludwigstraße/Martin-Luther-Straße, Lauterstraße sowie Trippstadter Straße, Opelkreisel und die Pariser Straße. Aber: Auch im Elf-Freunde-Kreisel unweit des Stadions ereigneten sich oftmals Unfälle. „Das liegt daran, dass die Einfahrten von Bremerstraße und Zollamtstraße sehr nah beinander liegen in dem Kreisel“, sagt Hippchen.

Was tun die Verantwortlichen, um Unfallschwerpunkte zu entschärfen?

Verkehrsexperten von Landesbetrieb Mobilität, Polizei und Stadtverwaltung stecken bei der Verkehrsunfallkommission regelmäßig die Köpfe zusammen, um Unfallschwerpunkte auszumerzen. Eine Entlastung bringen an einigen Stellen separate Linksabbiegerspuren, die von Ampeln geschaltet werden. Heißt: Bei Grün dürfen Linksabbieger zunächst einmal nicht fahren, sondern bekommen ein eigenes, mit einem Grünen Pfeil versehenes Zeitintervall. „Das ist leider nicht überall möglich und kostet auch Geld“, sagt Hippchen. Aber: Wo solche Spuren eingerichtet werden, krache es deutlich weniger.

Gibt es positive Aspekte mit Blick auf die Statistik?

Erik Hippchen beobachtet den Verkehr schon lange. Die Einführung des begleiteten Fahrens, also die Möglichkeit, dass 17-Jährige bereits mit einer Begleitperson Auto fahren dürfen, hat in den Augen Hippchens positive Aspekte gebracht. „Wer den Führerschein macht, kann noch nicht Auto fahren“, sagt Hippchen. Beim begleiteten Fahren könnten Fahranfänger eigene Erfahrungen sammeln, seien dabei aber noch nicht auf sich allein gestellt.

Was wünscht sich der Experte mit Blick auf den Straßenverkehr?

Wer die Fahrprüfung bestehe, dürfe hinterher am Straßenverkehr teilnehmen, ohne sich jemals wieder mit Neuerungen oder geänderten Vorschriften befassen zu müssen. „Eine turnusmäßige Auffrischung der Verkehrsregeln – das fände ich nicht schlecht“, sagt Hippchen. Und nennt ein brandaktuelles Beispiel aus der Lautrer Verkehrswelt: die Fahrradstraße. „Darf ich reinfahren mit dem Auto?“ Nein, aber ... könnte die Antwort lauten. Grundsätzlich hätten dort Autos nichts verloren, aber es gebe Ausnahme-Regeln, die durch Zusatzschilder gekennzeichnet sind, erklärt Hippchen.