Auch im neuen Jahr überprüft die Polizei nach eigenen Angaben die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Dabei mussten die beiden Kaiserslauterer Stadtinspektionen alleine in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrmals wegen alkoholisierter Autofahrer einschreiten.

In einem Fall blieb der Verkehrsteilnehmer noch knapp unter dem Grenzwert für folgenlose Alkoholfahrten von 0,5 Promille. Ein 42-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis fiel Polizeibeamten in der Mannheimer Straße auf, weil sein Beifahrer während der Verkehrskontrolle einen Gegenstand unter das Fahrzeug warf. Dabei handelte es sich um Betäubungsmittel. Der Fahrer hatte ebenfalls offensichtlich mit Drogen zu tun und war auffällig. Zur abschließenden Überprüfung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Beide Männer erwartet ein Verfahren. Im Stadtgebiet fielen in dieser Nacht noch drei weitere Autofahrer auf: Gegen einen 26-Jährigen wurde wegen seiner 0,83 Promille ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Strafverfahren rechnen. Ein 25-Jähriger wurde mit 1,52 Promille Atemalkohol erwischt. Die Polizei erinnert in dem Zusammenhang daran, sich nach dem Konsum alkoholischer Getränke konsequent nicht mehr hinter ein Steuer zu setzen.