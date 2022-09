Alkoholisiert war am Samstag eine 23-Jährige aus dem Kreis Kaiserslautern mit ihrem Auto unterwegs. Sie war in einen Unfall in der Mannheimer Straße verwickelt. Bei zwei weiteren Fahrern stellten Polizisten ebenfalls Alkohol fest.

Wie die Polizei mitteilt, waren in der Nacht auf Samstag, gegen 2 Uhr, eine 23-jährige Frau und ein 18-jähriger Mann, beide aus dem Kreis Kaiserslautern, mit ihren Autos nebeneinander auf der Mannheimer Straße in Richtung Altenwoogstraße unterwegs. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Laut Polizei entfernte sich die Frau zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch durch den 18-Jährigen gestellt werden. Ihm Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau zwar keinen Führerschein hat, dafür aber mit 1,22 Promille im Auto saß. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Unfallschaden beträgt rund 6000 Euro.

Ebenfalls mit Alkohol am Steuer wurden zwei 24-Jährige im Benzinoring erwischt. Gegen 6.10 Uhr hielten die Polizisten einen jungen Mann aus Kaiserslautern an, weil er in der Salzstraße eine rote Ampel sowie ein Durchfahrtsverbot missachtete. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Einen Test verweigerte er jedoch, so die Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bereits gegen 5.30 Uhr hatten Polizisten die Trunkenheitsfahrt eines 24-Jährigen aus dem Kreis Südwestpfalz verhindert. Er saß bereits im Auto, als ihn die Beamten im Benzinoring kontrollierten. 0,58 Promille ergab der Alkoholtest. Wäre der Mann losgefahren, hätte ihm ein nicht unerhebliches Bußgeld gedroht, so die Polizei.