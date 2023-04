Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie hat ein Faible für Tiere und Fotografie – was lag da für Alina Geis näher, als sich mit Tierfotografie zu beschäftigen? Wie sie dazu kam, erzählt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

In einer Reitschule in Ludwigshafen, der Stadt, in der Alina Geis geboren wurde, hatte sie sich einem Pflegepferd angenommen. Nur kurz war die Zeit, die ihr für das polnische Sportpferd