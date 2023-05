Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ist „asozial“? Der Wandlung dieses Begriffes in der NS-Zeit spürt der Lauterer Autor Alfons Ims am Beispiel seiner eigenen Familie nach. Dokumentarische Zeugnisse hat er in seinem Buch „Eine ,asoziale’ Pfälzer Familie“ zusammengetragen. Einer Lesung am Sonntagmorgen im Theodor-Zink-Stadtmuseum folgte eine intensive Diskussion.

„Wie in der NS-Zeit aus einem Sozialfall moralische Minderwertigkeit gemacht wurde“: So lautet der Untertitel des Buches, der auf einen Perspektivwechsel zwischen der Wohlfahrtspflege