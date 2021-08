„Uni-Buch“, der Name der Buchhandlung auf dem Gelände der Technischen Universität, ist Programm. Aber nicht nur. Buchhändlerin Alexandra Michels, die das Geschäft 2007 übernommen hat, führt neben Fachliteratur, Vorlesungsliteratur und Prüfungsmaterial auch Zeitschriften, Romane, Sachbücher, Kinderbücher und sogar ein kleines Sortiment an „Notschreibwaren“. Bloß, dass sich dies außerhalb des Campus anscheinend noch nicht wirklich herumgesprochen hat.

„Seit Jahren sind wir dabei, uns als Stadtteil-Buchhandlung aufzustellen“, berichtet die Inhaberin von Lesungen und Buchausstellungen in Kitas und Schulen. Die Hemmschwelle aus dem Stadtteil sei trotzdem noch groß: „Man muss über eine Brücke gehen und dann ist man eben auf dem Campus“. Dann ist der Bürger aber auch gleich an der Mensa und dort direkt an der Buchhandlung.

In Corona-Zeit morgens geöffnet

Diese hatte übrigens auch in den härtesten Corona-Wochen wenigstens morgens geöffnet. Zeitungen durften nämlich vor Ort verkauft werden, Bücher allerdings nicht. Aber auch dafür habe es eine Lösung gegeben, so Alexandra Michels. Telefonische Bestellungen habe der BUND durch einen kurzfristig aufgestellten Fahrradkurierdienst mit Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt.

Zu Beginn der Beschränkungen habe die Buchhandlung aus dem Wohngebiet und der Stadt größere Nachfrage erlebt, die nach Ostern dann stark nachgelassen habe, so Michels. Nachdem Amazon nach vier Wochen Unterbrechung wieder Bücher liefere, suche der Endkunde sich sein Buch vorzugsweise im Internet aus.

„Beratung im Internet ist nicht, Kaufen aber bequemer“, bedauert die Buchhändlerin, die auf einem Campus mit Minimalbetrieb derzeit so etwas wie dauerhafte Semesterferien erlebt. Einkaufen mit Mundschutz sei vielen Leuten lästig, auch beim Stöbern. „Die Leute wissen, was sie wollen, kommen schnell rein und gehen schnell raus.“

„Bestens vernetzt“

Wie es im Wintersemester weitergehen wird, mag Alexandra Michels nicht vorherzusagen. Die Abstandsregeln seien ja noch nicht geklärt. Unabhängig von Corona sieht sie „Uni-Buch“ auf der TU aber schon bestens vernetzt: „Man kennt uns, man mag uns und weiß uns zu schätzen.“

Einen Tipp für die Sommerlektüre hat sie spontan parat. Mit Leonie Swanns jüngstem Titel „Mord in Sunset Hall“ empfiehlt sie „einen perfekten Krimi, unterhaltsam und very british“. Von den Kunden nachgefragt wird derzeit gerne ein „Wanderführer für die Seele“ aus dem Droste-Verlag für die Pfalz.