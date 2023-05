Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Linkspolitiker Alexander Ulrich kann vermutlich in seine fünfte Legislaturperiode starten. Ganz sicher war es am Sonntagabend allerdings nicht, ob es dem Reichenbach-Steegener erneut gelungen ist, ein Bundestagsmandat zu erringen, denn seine Partei drohte an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern.

Über Stunden zeigen die Hochrechnungen konstant 5,0 Prozent für die Linkspartei an. „Bei allen anderen bewegt sich was, bei uns dagegen überhaupt nicht“, wundert sich Ulrich,