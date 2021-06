Der Reichenbach-Steegener Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich wird zum fünften Mal die Linkspartei als Direktkandidat im Bundestagswahlkreis Kaiserslautern antreten. Der Wahlkreis umfasst Stadt und Teile des Landkreises Kaiserslautern, dazu den Kreis Kusel und den Donnersbergkreis. Bei einer Linke-Mitgliederversammlung am Samstag in Reichenbach-Steegen votierten 20 Mitglieder für Ulrich, bei drei Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Er ist bereits auf Platz 1 der Landesliste Rheinland-Pfalz gewählt worden. Ulrich ist Mitglied des Wirtschafts- sowie des Europaauschusses und gehört zudem dem Ältestenrat des Bundestages an.