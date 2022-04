Bei den spanischen Karate-Meisterschaften sicherte sich Alexander Hoffmann vom Budokan Karate Verein Kaiserslautern die Vizemeisterschaft.

Hoffmann, der seinen Hauptsitz auf Mallorca hat, seit 2017 für den Budokan startet, war in Torrelavega/Spanien in der Region Kantabrien in der Leistungsklasse der Herren in der Disziplin Kata Shotokan auf der Matte. „Dieses Jahr war die Spanische Meisterschaft in die vier großen Hauptstilrichtungen des Karate, in Shotokan, Shitoryu, Gojuryu sowie Wadoryu, unterteilt worden“, erklärt dazu Budokan-Trainer Marcus Gutzmer, der mit Freude sah, wie sich Hoffmann klar bis ins Finale durchsetzen konnte und sich erst dann geschlagen geben musste.

„In Spanien war das Niveau extrem hoch“, so Gutzmer, der auf den von Hoffmann kürzlich erzielten siebten Platz bei der Deutschen Meisterschaft verweist. Auch dort sei er ganz stark unterwegs gewesen, musste aber laut Gutzmer die eine oder andere Unterbewertung durch die Kampfrichter hinnehmen. Hoffmann hat in Deutschland in der Vergangenheit bereits zahlreiche Turniere gewonnen, wurde unter anderem drei Mal deutscher Vizemeister in der Disziplin Kata. Die Verbindung zwischen Alexander Hoffmann, Trainer Marcus Gutzmer und dem Budokan geht auf die seit 2005 gepflegten Kontakte des Vereins zu den Balearen zurück.