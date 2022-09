Es hat funktioniert: Wie „Swinging Lautern“, das erste „Barbarossafest“ nach zweijähriger Pause, bei der Bevölkerung angekommen ist, stimmt Alexander Heß, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und Projektleiter städtischer Veranstaltungen, rundum zufrieden. Dass nicht nur die Lauterer selbst, sondern auch ganz viele Besucher von außerhalb in der Stadt unterwegs waren, hatte er selbst mitgekommen. Er war an allen drei Tagen bis zum Ende vor Ort.

So rappelvoll wie am Freitagabend sei die Innenstadt sonst nur an „normalen“ Samstagen, schildert Heß. Die Leute seien nicht nur an den Bühnenstandorten, sondern auch in den Verbindungsstraßen zur Fußgängerzone unterwegs gewesen. Wetterbedingt sei der Samstag tagsüber dann deutlich schwächer als üblich angelaufen. Nach den Regengüsse wurden Tische und Bänke einfach abgewischt; ab 19.30 Uhr sei es an den Standorten der Bands aber wieder voll gewesen.

„Tolle Atmosphäre in der Stadt“

Kaiserslautern habe gezeigt, was die Stadt in der aktuellen Situation zu bieten habe; die Besucher hätten das erkannt und honoriert, so Heß. Diese tolle Atmosphäre in der Innenstadt mit so vielen Menschen, die schon tagsüber sitzend, tanzend, stehend und klatschend ihre Freude haben, gebe es sonst nicht. Er erkennt es als Ausdruck dafür, wie wunderbar Kultur und Gastronomie sich verzahnen lassen.

Dankbar ist er der Gastronomie für ihr Angebot an Spezialitäten; an den üblichen Ständchen würde so etwas nicht angeboten. Das sei von den Besuchern dankbar angenommen worden, unterstreicht der Organisator. „Das ist Qualität, das wollen wir erreichen.“ Anerkennung zollt Heß den Gastronomen auch für die Qualität von Bestecken und Tellern aus umweltschonenden Materialien und dafür, dass sie statt der sonst üblichen Pappbecher für die Getränke Gläser mitgebracht hatte. Am Ende sei fast kein Müll einzusammeln gewesen und: „Es war ein friedvolles Miteinander ohne Zwischenfälle.“

Kaiserslautern brauche sich nicht zu verstecken, bilanziert Heß: „Wenn wir rufen, kommen die Leute – wenn das Angebot stimmt.“