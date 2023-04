Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alexander Barnsteiner von der LLG Landstuhl hat bei der deutschen Berglaufmeisterschaft in den Ammergauer Alpen die Bronzemedaille in der Altersklasse M45 gewonnen. Er bewältigte die 7,03 Kilometer lange Strecke mit ihren 639 Höhenmetern in 36:26 Minuten.

Neben Alexander Barnsteiner war auch noch sein Vereinskollege Leon Stahl in dem 450 Starter zählenden Feld mit von der Partie. Nach dem Start in der Dorfmitte ging es zuerst über asphaltierte Wege,