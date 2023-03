Einstimmig hat sich der Stadtrat am Montag für zwei Zebrastreifen in der Alex-Müller-Straße ausgesprochen. Nun ist es an der Verwaltung, dem Anliegen nachzukommen. „Die Anlieger dort wünschen sich das“, sagte der stellvertretende CDU-Sprecher Manfred Schulz. Seine Fraktion hatte den Antrag ins Stadtparlament eingebracht, die SPD signalisierte Zustimmung. An der Straße liegen nicht nur eine Grundschule und eine Kindertagesstätte, sondern auch ein Seniorenheim. Zwar gibt es Querungshilfen, Zebrastreifen würden das Überqueren der Fahrbahn aber sicherer machen, so die CDU. Der Ortsverband Kaiserslautern-Nord der Christdemokraten hat laut Antrag in der Sache bereits 500 Unterschriften gesammelt. Eine Verkehrszählung hat laut Schulz ergeben, dass zwar ausreichend Autos in der Straße fahren, um einen Zebrastreifen einzurichten, die geforderte Anzahl an Fußgängern sei aber in einem Fall um drei Menschen unterschritten worden. Bürgermeisterin Beate Kimmels (SPD) Entgegnung, im Frühjahr eine weitere Zählung anzustoßen, um dann eventuell eine Ausnahme zuzulassen, stieß auf Unverständnis: „Was stört Sie so sehr an einem Zebrastreifen?“, wollte Eva Lenz (FDP) wissen. „Drei Fußgänger fehlen und es soll noch mal gezählt werden?“, fragte Schulz.