Juwelenraub, Mord und verdeckte Ermittler: Am Freitag, 5. Juli, brachte die Theater-AG des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) das Retrostück „Der Zinker“ auf die Bühne.

Die Schüler ließen die schaurig-skurrile Atmosphäre der Edgar-Wallace-Filme aus den 1960er Jahren wieder aufleben. Auf dessen gleichnamigem Kriminalroman basiert das Theaterstück, das 1928 in London Uraufführung hatte.

Das Ensemble orientierte sich an den Charakteren der „Commedia dell Arte“, also an italienischen Theatereinflüssen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. So lebte die Aufführung von bis ins Groteske überzeichneten Figuren, die für Witz und Spannung sorgten. In den Hauptrollen spielte Franziska Schnor den verdeckt ermittelnden Inspektor Barabel, Moritz Floch mimte seinen Gegenspieler Frank Sutton, der im Verlauf des Stückes als „Zinker“ entlarvt wird, also als derjenige, der Ganoven bei der Polizei denunziert („verzinkt“). Das alles wird vom Journalisten Joshua Harras (Annrike Orth) genau verfolgt.

Das Stück spielt hauptsächlich im Büro eines Antiquitätengeschäfts und im Salon des Hauses der Witwe Miss Friedman (Selene Buckenmaier). Die trinkt nicht nur gerne Tee mit starkem Rum und dirigiert die Musik von klassischen Schallplattenaufnahmen – sie will ihre Nichte Beryl Stedmann (Mia Pflüger) mit Frank Sutton verheiraten. Dumm nur, dass Suttons Komplizin und Ehefrau Millie Trent (Mila Lührs) diese Hochzeit ebenso verhindern möchte wie Inspektor Barabel. Barabel plant darüber hinaus, Frank Sutton und seine Frau als Juwelenhehler zu überführen – und gewinnt am Ende das Herz von Beryl Stedmann. Regie bei dem Stück führten die freie Regisseurin Iris Beyer und der ASG-Lehrer Holger Munderloh.