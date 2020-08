Die Situation am Gelterswoog ist erneut alarmierend: Der Wasserpegel ist niedrig wie lange nicht, am Strandbad reicht das Wasser nicht mehr bis zum Ufer. Die Pächterin des Strandbads, Viktoria Butenko, sagte am Sonntag auf Anfrage, der niedrige Wasserstand sei besorgniserregend. Sie habe schon länger wieder den Steg gesperrt, der gehe immer wieder kaputt, weil er nicht mehr im Wasser liege. Sie habe auch schon an die Stadtverwaltung geschrieben. Sie geht davon aus, dass es spätestens Ende des Monats genauso schlimm ist wie im Vorjahr. „Es muss da etwas geschehen, die Stadtwerke dürfen einfach nicht so viel Grundwasser entnehmen“, sagte sie. Die Leute beschwerten sich schon, so Butenko. Auch der Bootsverleih sei gar nicht so einfach bei dem niedrigen Wasserstand.

„Erschreckender Anblick“

Seit anderthalb Monaten schon ist der Wasserpegel laut Butenko unter dem normalen Niveau. Badegäste berichteten am Wochenende, der Anblick des Sees mit dem wenigen Wasser sei erschreckend. Vor einem Jahr war der Wasserstand Ende August 60 Zentimeter unter das normale Niveau gesunken.