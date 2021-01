Seine Heimat liegt im Elsass, südlich von Mühlhouse im Sundgau. In einem kleinen Ort nahe der Schweizer Grenze ist Alain Pagani (42) aufgewachsen. Seit 2008 arbeitet der Informatiker am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und engagiert sich nebenbei im Verein „La clef“ für die französische Kultur.

An Hochschulen in Straßburg und Lyon hat er ein Ingenieurstudium absolviert und an der Technischen Universität Darmstadt Informatik studiert. Das Studentenleben in einer WG in Darmstadt hat ihm gut gefallen. Beeindruckt hat ihn, dass man in Deutschland parallel zu seinem Studium einen Hiwi-Job ausüben und Geld verdienen kann. Bereits während seines Studiums hat er sich der Bildverarbeitung und Anwendungsgebieten von Augmented Reality gewidmet. Dabei handelt es sich um am Computer geschaffene Abbilder der Realität, die technisch beispielsweise beim autonomen Autofahren, in der Robotik und in der Medizin Anwendung finden.

Seit 2008 arbeitet der Franzose am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Dort hat er als Doktorand begonnen und 2014 promoviert. Heute ist er stellvertretender Leiter der Abteilung Augment Vision. Neben seinen Aufgaben im Bereich der Forschung betreut er Doktoranden. In Kaiserslautern hat er sich von Anfang an wohlgefühlt. „Eine Stadt, die nicht zu groß, aber auch nicht zu klein und mitten in der Pfalz gelegen ist“, bringt er es auf den Punkt. Zusammen mit seiner Frau, einer Französin, die als Hebamme im Westpfalz-Klinikum, Standort Kirchheimbolanden, arbeitet, hat Alain Pagani zwei Kinder, die das Hohenstaufen-Gymnasium besuchen.

Wenn immer es ihm möglich, besucht er seine Eltern und Freunde im Elsass. Verbunden fühlt sich der Franzose „La clef“, einem Verein zur Förderung der französischen Sprache und Kultur in Kaiserslautern. Auch wenn ihm die französische Tradition des Dreikönigskuchen „Galette des Rois“ heilig ist, backt er selbst gerne Schwarzwälder Kirschtorte. „Sie gelingt mir immer besser“, verweist er auf Tipps, die er vom Konditor Martin Krummel erhalten hat. Als Kandidat hat sich Alain Pagani für den Beirat der französischen Botschaft in Deutschland beworben. „Der vertritt die Interessen von Franzosen im Ausland.“ Nachdem die Wahl 2020 wegen Corona verschoben wurde, soll diese jetzt im März 2021 stattfinden.