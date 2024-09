Das Netzwerk Demenz für Stadt und Landkreis Kaiserslautern führt seine Aktionstage unter dem Motto „Wir sind bunt im Kopf“ fort.

Bei der Aktion gehe es darum, „liebgewordene Hobbies, Sport, Besuche von Kulturveranstaltungen und andere Beschäftigungen beizubehalten, um so seinen Tagesablauf möglichst lange eigenbestimmt oder auch mit Hilfe zu strukturieren und positiv zu erleben“, teilt das Netzwerk Demenz mit. Bei den Aktionstagen 2024 laden Kino, Theater und Poetry Slam zur Unterhaltung ein und geben nebenbei Gelegenheit, sich ungezwungen über das Krankheitsbild Demenz zu informieren. Der Film „A great place to call home“ wird am Sonntag, 6. Oktober, um 18 Uhr im Union-Kino Kaiserslautern gezeigt. Mit „791 km“ folgt am Sonntag, 13. Oktober, um 18 Uhr im Provinz-Kino Enkenbach-Alsenborn der zweite Film. Weiter geht es mit einem Gastspiel des Chawwerusch-Theaters mit dem Kammerspiel „Maria hilf“ am Samstag, 26. Oktober, um 18 Uhr im Edith-Stein-Haus. Zum Abschluss ist Poetry Slam mit Leah Weigand und Katharina Stahl angesagt – am Samstag, 2. November, 19 Uhr. Die Dichterin, Autorin und Spoken-Word-Künstlerin bringt gemeinsam mit Musikerin Katharina Musik und Poesie auf die Werkstattbühne im Pfalztheater. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.