Barrieren auszuräumen, die Menschen nicht nur mit körperlicher, sondern auch mit psychischer Behinderung das Leben im Alltag unnötig erschweren, war das Anliegen des europaweiten Aktionstags, auf den am Samstag Arbeitsgruppen um den Inklusionsbeirat und den Behindertenbeauftragten der Stadt aufmerksam machten.

Unter dem Motto „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“ wurden dabei vor der Stiftskirche die Ergebnisse eines vorangegangenen Barriere-Checks durch die Bürger vorgestellt. Die Aktion „Bewegung für alle“ hatte außerdem die Bevölkerung ermuntert, zu Fuß, im Rollstuhl oder auf dem Fahrrad so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sollten sich gemeinsam bewegen und begegnen, hob Steffen Griebe, städtischer Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung, gegenüber der RHEINPFALZ hervor. Inklusion sei ein Miteinander, das aber noch geübt werden müsse.

Eifrig Kilometer gesammelt

Zwischen dem 7. April und dem Aktionstag am Samstag hatten außer Fahrradfahrern auch Gruppen von Spaziergängern die Gelegenheit genutzt, im Rahmen einer begleiteten Begehung leichter Wege oder bei einem Lauftreff eifrig Kilometer zu sammeln. Insgesamt 9400 Kilometer waren dabei zusammengekommen. Die Radwander- und Radsportgruppe, die der Behindertenbeauftragte am Samstag mit einem „schön, dass Ihr da seid“ vor der Stiftskirche begrüßte, hatte an dem Morgen noch eine Schippe draufgelegt. Die zwölf Personen hatten jeweils von Otterberg über Otterbach bis zur Stiftskirche 14 Kilometern zurückgelegt, wie sie stolz berichteten. Um dann die Rückfahrt nicht zu vergessen! Die Kilometer zählten schließlich auch noch mit.

Insgesamt 26 Barriere-Checker hatten im Vorfeld des Aktionstags die Stadt in Bezug auf ihre Barrierefreiheit ins Visier genommen. Aufgefallen waren dabei hohe Bordsteine und Treppen, dazu Sperren auf Bürgersteigen und schwer zu öffnende Türen. Als weitere Hindernisse wurden schwierig zu verstehende amtliche Formulare oder Mitteilungen aufgeführt. Als nicht adäquat wurde außerdem der Umgang mit Menschen gerügt, denen man im Alltag ihre psychische Beeinträchtigung nicht unbedingt ansehe.

Mehr Barrierefreiheit im Rathaus gewünscht

Im Gespräch mit Moderatorin Marina Tamássy von den „Untieren“ legte Christian Werner, der selbst im Rollstuhl sitzt, der städtischen Beigeordneten Anja Pfeiffer seinen Wunsch nach mehr Barrierefreiheit im Rathaus ans Herz. „Da müssen wir auf jeden Fall dran“, versprach Pfeiffer. Sie hatte sich bei einer eigenen Begehung und Berollung dort selbst bereits einen Überblick über die Hindernisse verschafft, wie sie berichtete. Sie wolle sich mit dem Inklusionsbeirat in Verbindung setzen. Pfeiffer konnte sich auch vorstellen, dass die Belange von behinderten Menschen künftig stärker bereits in der Planungsphase von Baumaßnahmen berücksichtigt werden.

Begleitet von Live-Musik der Band „Barnickel & Wood“, fanden Betroffene und interessierte Passanten bei den teilnehmenden Aktionsgruppen jederzeit Ansprechpartner zu den Themen Behinderung, Inklusion, Teilhabe und Gleichberechtigung. Tempo für die Inklusion machte als Höhepunkt des Aktionstags die Verlosung von Preisen unter den Barriere-Checkern und den Tempomachern. Dabei waren Gutscheine für die Gartenschau, den Waschpark der Lebenshilfe, für das Bistro „Stellwerk“ in Weilerbach und für einen Stadtrundgang für zwei Personen zu gewinnen. Die „Aktion Mensch“ hatte die Aktionen rund um den Tag mit Aktions- und Fördermitteln unterstützt.